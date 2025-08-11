Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508045

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Zwischen Freitag, 8. August 2025, 15:45 Uhr, und Samstag, 9. August 2025, 15:45 Uhr, hebelten unbekannte Täterinnen oder Täter in Ratingen bei einem Einfamilienhaus die Terassentür auf, wobei die Glastür zerstört wurde. Sie durchwühlten das Haus in der Hugo-Henkel-Straße und entwendeten Schmuck sowie eine geringe Menge Bargeld.

Am Samstag, 9. August 2025, kam es in Ratingen zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 23 Uhr schlugen Unbekannte in der Sachsenstraße das Fenster einer Hintertür ein und entwendeten anschließend diverse Schmuckstücke aus dem Gebäude. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Am Sonntag, 10. August 2025, versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter in die Gebäude einer Spedition am Breitscheider Weg in Ratingen einzubrechen. Dazu beschädigten sie gegen 3:30 Uhr den Schließmechanismus eines Fensters. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

