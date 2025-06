POL-DO: Dortmunderin in Dortmund-Körne an Haustür beraubt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0506 Am Mittwochnachmittag (4. Juni) wurde eine Dortmunderin von einer bislang unbekannten Frau ausgeraubt und zu Boden gestoßen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zwischen 14:45 und 15:35 Uhr wurde die 68-Jährige von der Unbekannten an der Katharinenstraße in der Innenstadt angesprochen und begleitet. Beide gingen zusammen in Richtung der Haltestelle Westentor. Da die Dortmunderin nahezu blind ...

mehr