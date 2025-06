Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0506

Am Mittwochnachmittag (4. Juni) wurde eine Dortmunderin von einer bislang unbekannten Frau ausgeraubt und zu Boden gestoßen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Zwischen 14:45 und 15:35 Uhr wurde die 68-Jährige von der Unbekannten an der Katharinenstraße in der Innenstadt angesprochen und begleitet. Beide gingen zusammen in Richtung der Haltestelle Westentor. Da die Dortmunderin nahezu blind ist, führte die Unbekannte sie zunächst wahllos durch die Innenstadt, bis diese die Orientierung verloren hatte. Die Tatverdächtige öffnete dann den Rucksack und die Taschen der Dortmunderin. Als diese lautstark widersprach, schlug die Unbekannte ihr mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging die 68-Jährige zu Boden. Am Boden liegend wurde ihr dann der Rucksack vom Rücken entrissen.

Polizisten fanden den Rucksack später an der Haltestelle Ostentor.

Die Flüchtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 20 bis 30 Jahre alt - westeuropäisches Aussehen - lange, dunkelblonde Haare zu einem kurzen Zopf gebunden - athletische, schlanke Statur - weißes T-Shirt - dunkle, vermutlich schwarze Hose - graue oder schmutzig weiße Turnschuhe - deutschsprachig mit unbekanntem Akzent

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Wer kann Angaben zu der flüchtigen Räuberin machen? Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell