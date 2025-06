Polizei Dortmund

POL-DO: Einsatzkräfte der Präsenzkonzeption ,,Fokus" kontrollieren zahlreiche Personen und Fahrzeuge im Dortmunder Stadtgebiet

Dortmund (ots)

Im Rahmen der Präsenzkonzeption "Fokus" hat die Dortmunder Polizei in den vergangenen Tagen (27. Mai bis 5. Juni) zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund den Kontrolldruck in der Dortmunder Innenstadt und Nordstadt weiterhin hochgehalten und mehrere Schwerpunkteinsätze durchgeführt.

Im erwähnten Zeitraum kontrollierten die Kräfte der PK Fokus insgesamt 294 Personen und 91 Fahrzeuge. In 31 Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei hat im Rahmen von fünf Verstößen gegen das Waffengesetz Messer, Totschläger und Reizstoffsprühgeräte sichergestellt.

Am Dienstag, dem 27. Mai, sollten zwei Fahrzeuginsassen kontrolliert werden. Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte, verließen sie das Auto und suchten ein Café in der Heiligengartenstraße auf.

Bei der Kontrolle im Café machten sie widersprüchliche Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeugs. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Mittwoch (28.5.) machte sich im Stadtgarten gegenüber Hundertschaftskräften eine leicht verletzte Person bemerkbar. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er durch einen anderen Mann verletzt worden. Ein vermeintliches Tatwerkzeug stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an.

Nach einem Betäubungsmittelhandel am Nordausgang des Hauptbahnhofs erfolgte ein Zugriff durch Hundertschaftskräfte, ein Diensthund war ebenso eingesetzt. Sie stellten eine größere Menge an Betäubungsmitteln sicher und dazu einen Bunker mit weiteren Betäubungsmitteln fest. Gegen einen Beteiligten bestand ein Untersuchungshaftbefehl, er wurde festgenommen.

Am Samstagabend (31. Mai) waren im Bereich des Walls zeitweise bis zu 200 Fahrzeuge unterwegs, die der Raser- Poser- und illegalen Tuningszene zuzuordnen sind. Begangene Verstöße wurden sanktioniert und Platzverweise erteilt. Nach einem Einzelrennen stellten die Beamten den Führerschein, das Mobiltelefon und das Auto des Fahrers sicher. Verkehrsableitungen vom Südwall auf die B54 führten zur Verringerung der Fahrzeuge auf dem Wall.

Im Bereich des Café Kick stellten Einsatzkräfte am Montag (2. Juni) mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel sicher und leiteten hierzu Strafverfahren ein.

Bei einem 23-jährigen Mann stellten sie ein Tierabwehrspray sicher. Da der 23-Jährige bereits zahlreiche polizeiliche Erkenntnisse hatte, wird nun ein Messertrageverbot gegen ihn geprüft.

Auch im Bereich des Stadtgartens konnten am Dienstag (3. Juni) mehrere Strafverfahren nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden. Zivilkräfte stellten mehrere Gramm Kokain sicher und nahmen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren vorläufig fest.

Am Wohnkomplex ,,Hannibal" (Lauenburger Straße) belagerte eine Gruppe von etwa zwanzig Jugendlichen den dortigen Gehweg. Auf Stühlen sitzend konsumierten sie Betäubungsmittel. Zudem entdeckten die Kontrollkräfte zwei Bunker in diesem Bereich. Darin waren weitere Betäubungsmittel versteckt. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher, erteilten Platzverweise und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Am Mittwoch (4.6.) kontrollierten die Einsatzkräfte einen Mann an der Münsterstraße. In einer mitgeführten Plastiktasche hatte er illegal erworbene und verbotene E-Zigaretten dabei. Im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens wurden diese sichergestellt.

Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei in Dortmund weiterhin Präsenz zeigen und an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt und der Nordstadt Schwerpunktkontrollen durchführen.

