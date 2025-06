Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Werkzeuge aus Baucontainer geklaut

Hallenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (24. Mai) und Dienstag (03. Juni) haben Unbekannte Werkzeuge an der Straße "Gundringhausen" entwendet. Gewaltsam haben sich der oder die Täter Zugang in einen Baucontainer verschafft. Die Ermittlungen zur Tatbeute sind andauern. Sie werden von der Kriminalpolizei geführt, die den Fall übernommen hat. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell