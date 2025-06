Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma, Metall entwendet

Arnsberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Situationen in "Deinstrop". Dort sind Metalle aus einer Firma entwendet worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft. Die Ermittlungen zur Tatbeute dauern an; die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Täter zum Abtransport der Beute Fahrzeuge genutzt haben. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können und verdächtige Personen oder Autos in "Deinstrop" bemerkt haben werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg zu melden. Telefonisch erreichen Sie die Polizeiwache unter 02932 - 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell