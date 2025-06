Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vom platten Reifen direkt hinter Gitter

Oberhausen (ots)

Eine Fahrt mit platten Reifen, endete für einen 28-jährigen Autofahrer in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 23:10 Uhr am Freitag (27.06.) fiel Einsatzkräften auf der Mülheimer Straße ein Fiat mit einem platten rechten Hinterreifen auf. Die Beamtinnen und Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und signalisierten dem Fahrer mit Blaulicht und der Laufschrift "Stopp Polizei" anzuhalten. Über den Außenlautsprecher folgten weitere deutliche Anhalteaufforderungen.

Doch anstatt den Anweisungen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer in nördliche Richtung. Während der anschließenden Nachfahrt konnten die Polizisten eine unsichere Fahrweise beobachten: Der Fiat-Fahrer fuhr in ausgeprägten Schlangenlinien, wechselte mehrfach die Fahrstreifen und überholte andere Fahrzeuge teils rücksichtslos. Der Fahrer verließ die Mülheimer Straße schließlich und fuhr auf die A516 in Richtung Sterkrade. An der Abfahrt Oberhausen-Sterkrade verließ er die Autobahn wieder und parkte den Pkw auf der Werthfeldstraße.

Dort konnte der 28-Jährige, ein mazedonischer Staatsangehöriger, durch mehrere Einsatzkräfte gestellt werden. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür drang starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab: Der Fahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis - dafür aber einen offenen Haftbefehl wegen Betruges. Nach der Blutprobenentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde der 28-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

