POL-OB: Hochwertige E-Bikes aus Garage entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (25.06.) gegen 10:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen zur Hühnerstraße gerufen. Dort war es zu einem besonders schweren Diebstahl aus einer Garage gekommen.

Ein Anwohner gab an, seine Garage am Dienstagabend (24.06.) gegen 20:30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen zu haben. Am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, stellte er eine Beschädigung am Garagenschloss fest und öffnete dieses. Dabei bemerkte er, dass mehrere hochwertige E-Bikes bzw. Pedelecs sowie diverses Werkzeug aus der Garage entwendet worden waren. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf über 20.000 Euro!

Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Hinweise der Polizei Oberhausen:

Um die Fahndung zu erleichtern, empfehlen wir, hochwertige Fahrräder wie E-Bikes mit (GPS-) Trackern auszustatten. Solche Geräte sind oft schon für kleines Geld erhältlich - viele Modelle sogar ohne laufende Kosten. Alternativ bieten mittlerweile viele Hersteller Ortungsfunktionen als Extra an. Zudem sollten Seriennummern, Rahmennummern oder andere Identifizierungsmerkmale notiert und sicher verwahrt werden; das gilt für sämtliche hochwertigen Gegenstände im Haushalt.

Diese Maßnahmen erhöhen die Chancen, gestohlene Gegenstände wiederzufinden und Tatverdächtige zu überführen.

