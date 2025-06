Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreiche Festnahme - 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch (25.06.) gelang mehreren Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Sterkrade eine Festnahme in Biefang. Der 25-jährige Festgenommene (deutsche Staatsangehörigkeit) befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg nun in Untersuchungshaft.

Zuvor wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Dienststraße geschickt, da dort ein E-Scooter-Fahrer mit einer Taschenlampe in parkende Fahrzeuge leuchtete. Dies kam einem Anwohner verdächtig vor, weswegen er den Polizei-Notruf 110 wählte. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizistinnen und Polizisten dann einen auf die Personenbeschreibung passenden E-Scooter-Fahrer sichten, der bei Erblicken der Streifenwagen jedoch die Flucht ergriff. An der Einmündung Dienststraße/Beeckstraße konnte der 25-Jährige gestoppt und kontrolliert werden. Im Zuge der Kontrolle des Oberhauseners stellte sich nicht nur heraus, dass er es war, der die geparkten Pkw auskundschaftete, sondern gegen ihn auch ein offener Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmitteln bestand.

Der einschlägig Polizeibekannte wurde daher vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Von hier aus wird er im Laufe des heutigen Tages in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell