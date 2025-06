Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sterkrader Fronleichnamskirmes: Abschließende Pressemitteilung

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Vom 18. bis zum 23.06.2025 fand in Sterkrade die diesjährige Fronleichnamskirmes statt. Bei durchgängig bestem Wetter erfreuten sich täglich mehr als hunderttausend Besucher an dem Oberhausener Volksfest, wobei die Kirmes vor allem in den Abendstunden hoch frequentiert war.

In Einzelfällen wurden durch die vor Ort befindlichen Beamtinnen und Beamten Strafanzeigen gefertigt - unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Mehrere Platzverweise wurden ausgesprochen, fünf Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Mitunter durch die hohe Polizeipräsenz konnten herausragende Straftaten präventiv verhindert werden. Dies gelang auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberhausen, beispielsweise bei gemeinsamen Jugendschutzkontrollen von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und Jugendamt, die an allen Kirmestagen stattfanden.

Abschließend kann - insbesondere in Anbetracht des hohen Besucheraufkommens - aus polizeilicher Sicht von einem insgesamt relativ ruhigen Verlauf der Fronleichnamskirmes gesprochen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell