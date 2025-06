Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (16.06. bis 22.06.) sind in Oberhausen insgesamt sieben Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (21.06.) in Oberhausen-Sterkrade über den Hausflur Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend begaben sie sich in die erste Etage und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Tür einer Wohnung auf. Aus einem Kleiderschrank im Schlafzimmer entwendeten sie Bargeld sowie diversen Goldschmuck. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

