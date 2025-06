Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Biertransport scheitert - Alleinunfall mit Pedelec

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (20.06.) kam es auf der Holtener Straße zu einem Verkehrsunfall der eher ungewöhnlichen Art. Ein 39-jähriger Fahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Pedelec in Fahrtrichtung Weseler Straße unterwegs. Doch er war nicht alleine: Mit dabei hatte er unter seinem Arm eine prall gefüllte Bierkiste, die er mit seinem Fahrrad versuchte, nach Hause zu transportieren. Dies misslang ihm jedoch, da er während der Fahrt samt Bierkiste zu Boden stürzte. Hierbei zog sich der Oberhausener leichte Verletzungen am Unterarm zu. Auch die Hopfenkaltgetränke blieben nicht unversehrt, mehrere der 0,5 Liter-Flaschen zerschlugen beim Aufprall auf den Boden.

Der 39-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung sowie einen Notarzt behandelt. Er konnte das Krankenhaus noch am selbigen Abend wieder verlassen. Das Pedelec sowie das übrig gebliebenen Pils wurden währenddessen von einem Verwandten des Oberhauseners in Verwahrung genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell