Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aggressor mit diversen Waffen angetroffen - Ingewahrsamnahme und mehrere Strafanzeigen

Oberhausen (ots)

Am Morgen des 19.06. konnte die Polizei auf der Barmingholtener Straße erfolgreich einen Aggressor in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte zuvor diverse Todesdrohungen ausgesprochen und weitere Straftaten angekündigt.

Erste Hinweise auf den 32-Jährigen (Staatsangehörigkeit: deutsch) erhielt die Polizei zunächst über seine Lebensgefährtin, die auf einer Polizeiwache im Kreis Wesel Anzeige gegen ihren Partner erstattete. Grund dafür war, dass es im Laufe des 18.06. zu diversen Todesdrohungen seitens des 32-Jährigen kam, der unter anderem über mehrere Waffen verfügte. Darüber hinaus stand der Tatverdächtige fortdauernd unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In Folge der Anzeigenerstattung wurden am 19.06. um 00:07 Uhr mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei Oberhausen zu der Wohnung in Holten entsandt, in der sich der Aggressor aufhalten sollte. Nach gewaltsamer Öffnung der Wohnungstür konnte der 32-Jährige unter Vorhalt der Schusswaffe überwältigt und fixiert werden. In seiner unmittelbaren Griffweite konnten unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe, ein Pfefferspray, diverse Messer sowie mehrere Schlagringe aufgefunden werden. Darüber hinaus konnten die Polizistinnen und Polizisten ebenfalls Betäubungsmittel sicherstellen.

Alle Gegenstände wurden in Verwahrung genommen. Im Anschluss wurde der 32-Jährige ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Bedrohung, Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

