POL-OB: Betrüger erbeuten Bargeld und Debitkarte - Polizei bittet um Hinweise!

Am Montag (16.06.) gegen 13:41 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen zu einem Einsatz wegen Betrugs in den Stadtteil Alsfeld gerufen.

Ein 64-jähriger Oberhausener berichtete, dass er gegen 13:00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse erhalten habe. Dieser teilte ihm mit, dass von seinem Konto eine Überweisung in Höhe von 800 Euro ins Ausland vorgenommen worden sei. Sollte der Geschädigte diese Transaktion nicht selbst veranlasst haben, müsse sofort seine Karte gesperrt werden.

Der 64-Jährige verneinte die Transaktion und wurde in der Folge an einen vermeintlichen Polizisten weitergeleitet - angeblich von der Kriminalpolizei. Dieser gab an, dass eine Person festgenommen worden sei und der Angerufene im Rahmen der Ermittlungen als Geschädigter identifiziert worden sei.

Im weiteren Gespräch fragte der falsche Polizist nach Wertgegenständen im Haus. Der Senior erklärte, er verfüge lediglich über 600 Euro Bargeld und keinen Schmuck. Daraufhin wurde eine Übergabe vereinbart - auch seine Debitkarte samt PIN sollte übergeben werden, um sie "sperren" zu lassen.

Bereits gegen 13:15 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnung des Geschädigten. Der Senior übergab dem Täter Bargeld und Debitkarte samt PIN - woraufhin der Unbekannte plötzlich die Flucht ergriff.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männlich, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, kurz geschorene Haare, dunkle Jeanshose, helles T-Shirt, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, Brille

Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

