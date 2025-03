Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohnerin überrascht und vertreibt Einbrecher

Ratzeburg (ots)

17.März 2025| Kreis Stormarn | 13.03.2025 - Bad Oldesloe

Bereits am Donnerstag (13.03.2025), in den frühen Morgenstunden, wurde ein Einbrecher bei seinem Eindringen in eine Wohnung in der Louise-Zietz-Straße in Bad Oldesloe von einer Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang der unbekannte Täter gegen 00.15 Uhr, mit einer Aufstiegshilfe, auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im 1. Obergeschoss. Anschließend drang er über die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Räumlichkeiten ein. Durch entstandene Geräusche wurde die Bewohnerin wach und ging diesen nach. Dabei traf sie auf den unbekannten Täter. Dieser ergriff daraufhin umgehend, ohne Beute zu machen, die Flucht und verließ die Wohnung wieder über den Balkon in unbekannte Richtung.

Beschrieben wurde der Einbrecher als ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er war komplett in schwarz gekleidet (Hose, Jacke, Mütze) und trug eine Sturmhaube.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per E-Mail an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell