Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (09.06. bis 15.06.) sind in Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden. Am Donnerstagvormittag (12.06.) wurden durch unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses auf in Oberhausen-Osterfeld auf ungeklärte Art aufgeschoben. Im inneren der Wohnung wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und zum Teil nach Diebesgut durchsucht. Der oder die Täter flohen danach in unbekannte Richtung.

Aufmerksame Nachbarschaft hilft

Abgesprochene gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft schreckt potenzielle Täter ab. Verdächtige Beobachtungen sofort über 110 melden!

Beratung durch die Polizei nutzen

Unsere kriminalpolizeilichen Fachberater informieren Sie kostenlos und individuell über sinnvolle Schutzmaßnahmen: 0208-8264511

Informationen zu weiteren Präventionshinweisen und Beratungsangeboten der Polizei NRW finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

