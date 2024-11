Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Mittwoch, dem 13.11.2024 kam es gegen 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Rheinhessenstraße/Robert-Bosch-Straße/Bürgermeister-Heinrich-Dreibus-Straße in 55129 Mainz-Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Kleinbus (Opel Vivaro) und einem schwarzen Pkw (Mercedes-Benz AMG).

Hierbei befuhr der blaue Kleinbus die Robert-Bosch-Straße in Mainz aus Richtung Ludwig-Erhard-Straße kommend in Richtung Rheinhessenstraße und beabsichtigte nach links in die Rheinhessenstraße einzubiegen.

Der schwarze Mercedes-Benz befuhr entgegenkommend die Bürgermeister-Heinrich-Dreibus-Straße in Richtung Rheinhessenstraße und beabsichtigte geradeaus über die Rheinhessenstraße hinweg in die Robert-Bosch-Straße zu fahren.

Während des Abbiegevorgangs des blauen Kleinbusses kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge.

Wer Zeuge des Verkehrsunfalls gewesen ist und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell