POL-ME: Tragischer Verkehrsunfall - Zwei Insassen verstorben - 2508041

Monheim am Rhein (ots)

Am späten Samstagabend, 9. August 2025, ist es auf einer außerörtlichen Kreisstraße in Monheim am Rhein zu einem tragischen Unfall gekommen in dessen Folge eine 17-jährige Langenfelderin sowie ein 15-Jähriger aus Langenfeld noch an der Unfallörtlichkeit verstarben. Drei weitere Insassen des BMW X 4 wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr von einem Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Urdenbacher Weg im Stadtteil Baumberg alarmiert. Der Fahrer eines BMW X4 M Competition war in Richtung Düsseldorf-Urdenbach unterwegs gewesen, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit zwei Bäumen kollidierte. Stark verunfallt war der leistungsstarke SUV anschließend auf der Straße zum Stillstand gekommen.

Ersthelfer versorgten die insgesamt fünf Autoinsassen erstmedizinisch und alarmierten die Rettungskräfte. Der Fahrer, ein 18-jähriger Langenfelder, sowie der Beifahrer, ein 17-jähriger Solinger, befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte außerhalb des BMW und wurden unmittelbar behandelt.

Die auf dem Rücksitz befindliche 17-jährige Langenfelderin sowie zwei Langenfelder im Alter von 15 und 17 Jahren wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit und anschließend versorgt.

Trotz einer schnellen medizinischen Hilfe verstarben die 17-Jährige sowie der 15-Jährige noch am Unfallort. Die drei weiteren Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Zahlreiche Notfallseelsorger waren im Einsatz und betreuten sowohl Angehörige als auch Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Klärung des Unfallhergangs führte ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Köln die Spurensuche und -sicherung an der bis in die Morgenstunden vollständig gesperrten Unfallörtlichkeit durch. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen.

