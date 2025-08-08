POL-ME: Dachstuhlbrand: Polizei ermittelt - 2508039

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 7. August 2025, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Ratingen-West. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/6092592), wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei gegen 15:45 Uhr zum Brand eines Dachstuhls am Mispelweg gerufen. Bei ihrem Eintreffen am betroffenen Mehrfamilienhaus stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung am Dach des Hauses fest.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers und die Anwohnerinnen und Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie der Brand entstanden ist, ist noch völlig unklar, daher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und die Brandexpertinnen und -experten der Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen.

