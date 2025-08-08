POL-ME: Mülltonnenbrand: Polizei ermittelt - 2508035
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht auf Freitag, 8. August 2025, wurden erneut Mülltonnen in Monheim am Rhein durch Feuer schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 3:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands an der Grunewaldstraße gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie wie drei Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 10 brannten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Trotzdem wurden die Kunststofftonnen schwer beschädigt.
Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Ob ein Zusammenhang zu weiteren Mülltonnenbränden in der Gegend besteht (wir berichteten unter anderem hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6091185, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6089399), wird von der Kriminalpolizei ermittelt.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Grunewaldstraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell