Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Roten Ford Eco Sport gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Montagabend (30.9.2024,19.15 Uhr) und Dienstagmorgen (1.10.2024, 12.30 Uhr) einen roten Ford Eco Sport von der Theodor-Naarmann-Straße in Oelde. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen BE-SF 1954 stand am Straßenrand. Wer hat den Diebstahl gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell