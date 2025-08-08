POL-ME: Gabelstapler in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - 2508033

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Freitag, 8. August 2025, kam es in Langenfeld zu einer Brandstiftung, bei der ein Gabelstapler schwer beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 1 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Brand auf einem Grundstück an der Katzbergstraße und verständigte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr Langenfeld fanden nach ihrem schnellen Eintreffen einen brennenden Gabelstapler vor. Sie konnten das Feuer rasch löschen.

Unbekannte Täterinnen oder Täter waren mit dem Stapler mutmaßlich gegen einen angrenzenden Zaun gefahren, wobei die Gabel des Staplers im Zaun stecken blieb. Anschließend setzten die Unbekannten das Arbeitsgerät in Brand. Einen technischen Defekt am Stapler schließt die Feuerwehr aus. Der Gabelstapler musste abgeschleppt werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei fragt:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt an der Katzbergstraße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Unter 02173 288-6310 nimmt sie diese jederzeit entgegen.

