Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508032

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Dienstag, 5. August 2025, bis Mittwoch, 6. August 2025, kam es auf der Stauffenbergstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Mazda 3 parkte sein Auto am Dienstagmittag gegen 15 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 36. Als er am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden rechts an der Stoßstange fest. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell