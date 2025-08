Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Folgemeldung: 60-Jährige wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft - 2508028

Mettmann (ots)

Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer gemeinsamen Presseerklärung am gestrigen Dienstag, 5. August 2025, mitteilten, war am Montagabend, 4. August 2025, eine 81-Jährige durch mehrere Stichverletzungen in ihrer Mettmanner Wohnung verstorben. Noch am Tatort konnten Einsatzkräfte der Polizei eine 60-jährige Deutsche, die sich zunächst als Ersthelferin ausgegeben hatte, als Tatverdächtige ermitteln und festnehmen (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6090750).

--- Lagefortschreibung ---

Am Dienstagnachmittag, 5. August 2025, wurde die kriminalpolizeilich bisher nicht in Erscheinung getretene Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt.

Da in der Handtasche der 60-jährigen Deutschen Wertgegenstände des Opfers gefunden worden waren, sah die Staatsanwaltschaft Wuppertal das Mordmotiv "Habgier" als begründet an.

Der zuständige Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes, der aufgrund der Schwere des Tatvorwurfes sofort vollstreckt wurde.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den näheren Hintergründen der Tat, dauern weiterhin an.

