POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin - 2508026

Velbert (ots)

Am Dienstag, 5. August 2025, wurde in Velbert eine 85-jährige Seniorin von einem falschen Bankmitarbeiter betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor den Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:45 Uhr wurde die Seniorin von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Der Mann teilte ihr mit, dass es auf dem Konto der Velberterin ungewöhnliche Abbuchungen gegeben habe. Aus diesem Grund würde ein weiterer Bankmitarbeiter die Girocard bei der 85-Jährigen an der Friedrichstraße abholen. Ungefähr fünf Minuten später erschien an der Wohnungstür der Rentnerin ein unbekannter Mann, der die Karte mitnahm.

Als die Seniorin den Betrug bemerkte, alarmierte sie richtigerweise die Polizei. Sie beschreibt den Abholer als:

- männlich - ungefähr 1,90 Meter groß - trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt - sprach akzentfreies Deutsch

Trotz einer sofort veranlassten Sperrung der Girocard entstand ein Vermögensschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am Dienstag gegen 12:45 Uhr an der Friedrichstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Die Polizei empfiehlt:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern bekommen, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu finden Sie hier: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

