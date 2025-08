Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Dachdecker betrügt Senior - 2508024

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Dienstag, 5. August 2025, wurde ein 93-jähriger Hildener Opfer der Betrugsmasche eines falschen Dachdeckers. Die Polizei ermittelt und warnt vor den professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:30 Uhr klingelte an der Haustür des Hildeners in der Straße Am Eichelkamp ein angeblicher Dachdecker, der behauptete, mit einem Schornsteinfeger zusammenzuarbeiten. Weiter gab der falsche Handwerker an, das Dachgeschoss überprüfen zu müssen. Er inspizierte den Spitzboden des Hauses und stellte angeblich schadhafte Stellen fest. Für das Material zur sofortigen Reparatur benötige er eine Vorauszahlung in dreistelliger Höhe.

Der Hildener Senior bezahlte die gewünschte Summe, worauf der angebliche Handwerker unter einem Vorwand das Haus verließ und flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 1,80 bis 1,90 Meter groß - circa 50 bis 55 Jahre alt - kurze dunkle Haare - schwarze Arbeitskleidung

Die Polizei fragt:

Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld der Straße Am Eichelkamp Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Aktuell versuchen Kriminelle wieder verstärkt, im Kreis Mettmann gezielt Seniorinnen und Senioren als angebliche Polizistinnen und Polizisten, Bankmitarbeitende oder Handwerkinnern und Handwerker zu betrügen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus - egal unter welchem Vorwand. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell