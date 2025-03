Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag wurde ein 49jähriger Skodafahrer in der Weimarischen Straße in Stadtilm einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf chemische Betäubungsmittel.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die entsprechende Anzeigenerstattung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. (tb)

