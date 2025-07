Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau sorgt für Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem eine 37-Jährige in der Zollamtstraße durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen war. Bei Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass die Frau sich am gesamten Körper mit Schokolade einschmierte. Aufgrund ihres auffälligen psychischen Zustands wurde sie in eine Fachklinik gebracht. |erf

