Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauch im Westpfalz-Klinikum

Kaiserslautern (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Montag zum Westpfalz-Klinikum aus. Aus einem Schacht war gegen 14 Uhr Rauch gemeldet worden. Wie sich herausstellte, hatte sich in einer Regenrinne aus nicht geklärter Ursache trockenes Laub entzündet. Durch Lüftungsschachte drang der Rauch in einen Heizraum der Klinik, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Sachschaden war nicht entstanden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die zahlreiche Blaulicht-Fahrzeuge der Helferinnen und Helfer sorgen am Nachmittag allerdings für Aufsehen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell