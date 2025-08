Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin und Senior - 2508030

Velbert (ots)

Am Dienstag, 5. August 2025, kam es in Velbert zu zwei Betrugsdelikten durch falsche Bankmitarbeiter. Die Polizei ermittelt und warnt vor den im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12 Uhr erhielt eine 85-jährige Velberterin den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, ein hoher Betrag sei von ihrem Konto abgehoben worden. Um weiteren Schaden zu verhindern, müsse ein weiterer Bankmitarbeiter die Girokarte der Seniorin an sich nehmen. Wenig später klingelte an der Wohnungstür in der Cranachstraße ein Mann und nahm die Karte entgegen.

Nachdem der falsche Bankmitarbeiter gegangen war, wurde die 85-Jährige misstrauisch und kontaktierte ihre Bank. Diese teilte ihr mit, dass von ihrem Konto ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben worden sei sowie diverse Abbuchungen vorgemerkt seien. Die Velberterin alarmierte daraufhin die Polizei.

Den Abholer der Girokarte beschreibt sie wie folgt:

- männlich - 1,90 Meter bis 1,95 Meter groß - bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkler Hose

Ob die Tat im Zusammenhang mit einem weiteren, zeitlich nahen Betrug in Velbert mit identischer Täterbeschreibung steht, wird geprüft: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6091355

Die Polizei fragt:

Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld der Cranachstraße in Velbert Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Die Polizei Velbert nimmt Hinweise unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Ebenfalls am Dienstag, 5. August 2025, brachte auch ein 73-jähriger Velberter einen Betrug durch falsche Bankmitarbeiter zur Anzeige bei der Polizei.

Er hatte seit Mittwoch, dem 30. Juli 2025, mehrere Anrufe eines angeblichen Bankangestellten erhalten. Dieser teilte ihm zunächst mit, das Online-Banking-Konto des 73-Jährigen sei gehackt worden und überredete den Velberter anschließend zu diversen Transaktionen am PC. So entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Erst durch einen telefonischen Hinweis seiner Bank wurde der 73-Jährige auf den Betrug aufmerksam.

Die Polizei hat in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und rät: Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an! Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu finden Sie hier: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

