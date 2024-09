POL-SI: Auffahrunfall fordert eine verletzte Person - #polsiwi

Siegen (OT Trupbach) (ots) - Am Mittwoch (25.09.2024) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Siegen-Trupbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Haus in der Straße "Im Hannesmännchen". Anschließend durchsuchten sie diverse Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Geldbörse und das darin befindliche Bargeld, bevor sie ...

mehr