POL-ME: Exhibitionist in Hilden: Polizei bittet um Hinweise - 2508036

Hilden (ots)

Am Donnerstag, 7. August 2025, entblößte sich in Hilden ein noch unbekannter Mann vor einer 23-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20 Uhr bemerkte die Bonnerin an der Gartenstraße im Bereich Holterhöfchen einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 23-Jährige sprach ihn an, worauf der Mann sich in Richtung des Helmholtz-Gymnasiums entfernte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 25 bis 35 Jahre alt - ungefähr 1,65 bis 1,75 Meter groß - dunkle Hautfarbe - weiße Kappe, weißes Oberteil und weiße Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Holterhöfchen zur genannten Zeit einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

