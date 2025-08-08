PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist in Hilden: Polizei bittet um Hinweise - 2508036

Hilden (ots)

Am Donnerstag, 7. August 2025, entblößte sich in Hilden ein noch unbekannter Mann vor einer 23-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20 Uhr bemerkte die Bonnerin an der Gartenstraße im Bereich Holterhöfchen einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 23-Jährige sprach ihn an, worauf der Mann sich in Richtung des Helmholtz-Gymnasiums entfernte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - circa 25 bis 35 Jahre alt
   - ungefähr 1,65 bis 1,75 Meter groß
   - dunkle Hautfarbe
   - weiße Kappe, weißes Oberteil und weiße Hose

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat am Holterhöfchen zur genannten Zeit einen verdächtigen Mann beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

