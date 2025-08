Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Mülltonnenbrände in einer Nacht - 2508008

Monheim am Rhein

In der Nacht auf Sonntag, 3. August 2025, wurden an zwei Orten in Monheim am Rhein Mülltonnen durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Müllcontainerbrand an der Tegeler Straße gerufen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Container ausbrannte und das Feuer zwei danebenstehende Mülltonnen beschädigte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Nur kurze Zeit später, gegen 0:50 Uhr, wurde ein weiterer Brand an der nur wenige Gehminuten entfernten Grunewaldstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Eine Mülltonne brannte vollständig ab, eine weitere wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Gegen 4 Uhr kam es erneut zu einem Brand an der Grunewaldstraße. Dieses Mal brannte die aus dem vorherigen Einsatz beschädigte Mülltonne vollständig ab. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

In allen drei Fällen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird aktuell ermittelt.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat zu den angegebenen Tatzeiten etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

