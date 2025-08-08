POL-ME: Versuchter Diebstahl eines Toyota RAV4 - die Polizei ermittelt - 2508038
Velbert (ots)
In der Nacht auf Freitag, 8. August 2025, versuchte ein bisher unbekannter Mann in Velbert-Langenberg einen Toyota RAV4 zu stehlen. Der Dieb floh unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 4:35 Uhr wurde ein 64-Jähriger durch verdächtige Geräusche vor dem Mehrfamilienhaus an der Genossenschaftsstraße aus dem Schlaf gerissen. Er bemerkte, dass in seinem Toyota RAV4, der auf einem angrenzenden Anwohnerparkplatz vor dem Haus abgestellt war, ein unbekannter Mann saß.. Als der Velberter sich bemerkbar machte, floh der Mann zu Fuß in Richtung Voßnackerstraße.
Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den flüchtigen Dieb trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.
Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:
- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - schlanke Statur - trug eine Maske - dunkel gekleidet
Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.
Die Polizei fragt:
Wer hat in der Nacht auf Freitag, 8. August 2025, gegen 4:30 Uhr, im Bereich der Genossenschaftsstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem versuchten Autodiebstahl tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.
