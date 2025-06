Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Zielfahnder der Landespolizeidirektion erfolgreich

21-jähriger Mann im Saarland festgenommen

Saarbrücken (ots)

Am frühen Nachmittag des 25.06.2025 gelang es Zielfahndern der Landespolizeidirektion (LPD) des Saarlandes, einen 21-jährigen syrischen Staatsbürger festzunehmen. Gegen den Mann bestand seit März 2025 ein Europäischer Haftbefehl der österreichischen Behörden. Dem Gesuchten wird eine schwere Raubstraftat vorgeworfen.

Nach hier vorliegenden Erkenntnissen entwendete er zusammen mit zwei weiteren Mittätern am 20.02.2025 in Österreich einem Geschädigten unter Vorhalt einer Schusswaffe Fahrzeugschlüssel, Mobiltelefon, Armbanduhr sowie dessen Fahrzeug. Die Strafandrohung beläuft sich in Österreich auf bis zu 15 Jahre Haft für die ihm zur Last gelegte Tat.

Um sich dem Verfahren nicht zu stellen, tauchte er unter und flüchtete ins Saarland.

Nach Übernahme des Falls durch die Zielfahnder der LPD mit intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde der Gesuchte lokalisiert und am vergangenen Mittwoch widerstandslos in Dillingen im Umfeld seiner Arbeitsstelle festgenommen.

Im Rahmen der Vorführung vor dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken erließ dieser einen Abschiebehaftbefehl gegen den Mann. Er wurde anschließend der JVA Saarbrücken überstellt, wo er bis zu seiner Auslieferung nach Österreich in Haft verbleiben wird.

