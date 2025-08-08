Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Mobil: "STREIFENwagen" kommt nach Hilden - 2508037

Hilden (ots)

Gleich an drei Tagen ist er in der kommenden Woche in Hilden anzutreffen: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

Am Dienstag, 12. August 2025, ist der "STREIFENwagen" ab 12 Uhr in der Mittelstraße in Höhe des Alten Marktes anzutreffen.

Am Donnerstag, 14. August 2025, steht das Info-Mobil dann ab 11 Uhr an der Horster Allee am Wohnstift Haus Horst.

Und am Freitag, 15. August 2025, findet man den polizeilichen Hingucker auf dem Warrington Platz.

Bei allen genannten Terminen stehen die Polizistinnen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Hilden für Fragen zur Verfügung. Ebenso anwesend sind die ASS!e vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit. Sie informieren die Bürgerinnen und Bürgern am "STREIFENwagen" gerne über das Thema Seniorensicherheit. Insbesondere möchten sie aber auch über die gängigen Betrugsmaschen sowie das Verhalten während der Urlaubszeit beraten und sensibilisieren.

Zusätzlich zu den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit wird bei dem Infostand des STREIFENwagens an der Horster Allee am Donnerstag, 14. August 2025, auch Kriminalhauptkommissarin Andrea Jarosch von der Kriminalprävention anwesend sein, um fachspezifische Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten zu können.

