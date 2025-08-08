Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508040

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 5. August 2025, kam es auf dem Dahlienweg in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 11 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines blauen Ford Kombi mit hoher Geschwindigkeit den Dahlienweg in Richtung Narzissenweg befuhr. Das Auto mit Siegburger Kennzeichen (SU) touchierte dabei einen in einer Einfahrt geparkten braunen Volvo XC60. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte das Auto nicht mehr antreffen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

