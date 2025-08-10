Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt - 2508042

Ratingen (ots)

Am Freitagnachmittag, 8. August 2025, wurde eine 54-jährige Fußgängerin auf einer außerörtlichen Straße von einem Mercedes Benz GLC eines 54-Jährigen angefahren und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:15 Uhr hatte eine 54-jährige Ratingerin die Absicht, die Düsseldorfer Straße in Höhe der Einmündung zum Niederbeckweg zu queren. Hierbei missachtete sie den vorfahrtberechtigten Querverkehr.

Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes Benz GLC stieß mit der Fußgängerin zusammen, wobei die Ratingerin schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

