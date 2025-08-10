Polizei Mettmann

POL-ME: Internistische Ursache? - 61-jähriger Motorradfahrer verstorben - 2508043

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag, 9. August 2025, verlor in Mettmann ein 61-Jähriger vermutlich aufgrund einer internistischen Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki Z900RS die Posener Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. Vermutlich aufgrund einer internistischen Ursache verlor der Mettmanner die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein zufällig anwesender Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten leider nicht verhindern, dass der Motorradfahrer trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation noch an der Unfallörtlichkeit verstarb.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.

