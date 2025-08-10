POL-ME: Internistische Ursache? - 61-jähriger Motorradfahrer verstorben - 2508043
Mettmann (ots)
Am Samstagnachmittag, 9. August 2025, verlor in Mettmann ein 61-Jähriger vermutlich aufgrund einer internistischen Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und verunfallte. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki Z900RS die Posener Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. Vermutlich aufgrund einer internistischen Ursache verlor der Mettmanner die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein zufällig anwesender Zeuge alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.
Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten leider nicht verhindern, dass der Motorradfahrer trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation noch an der Unfallörtlichkeit verstarb.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell