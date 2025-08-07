PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Tür trifft Fußgänger

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Donnerstagvormittag, 07.08.2025, wurde ein Fußgänger leicht verletzt, als ihn die offene Hecktür eines vorbeifahrenden Lkw touchierte. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10:25 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die Carl-Severing-Straße in Richtung Gütersloher Straße. Im Bereich der Kreuzung der Osnabrücker Straße und der Carl-Severing-Straße wollte er in Richtung Ostwestfalendamm abbiegen. Dabei klappte eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Hecktür auf, touchierte einen 36-jährigen Fußgänger aus Bielefeld und verletzte ihn leicht. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Das Schloss wies keine Beschädigungen auf. Daher ist davon auszugehen, dass die Hecktür vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde. Der 57-jährige Lkw-Fahrer mit polnischer Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

