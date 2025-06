Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 28-Jähriger entblößt sich in Drogeriemarkt/Mittels Taser überwältigt und per Haftbefehl gesucht

Rüsselsheim (ots)

Durch mehrere Anrufer wurde am Dienstagnachmittag (24.06.), gegen 14.20 Uhr, ein Mann gemeldet, der sich in einem Drogeriemarkt am Europaplatz Kunden in schamverletzender Weise zeigen würde.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Verdächtige von einer Polizeistreife in Tatortnähe angetroffen werden. Der 28-Jährige schlug einem der eingesetzten Beamten unvermittelt gegen den Kopf und gab zu verstehen, dass er ein Skalpell bei sich trägt. Der Polizist wurde nicht verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei anschließend unter Anwendung eines Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), einem sogenannten Taser, überwältigt und festgenommen. Das Skalpell wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellte sich weiterhin heraus, dass gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl vorlag. Die darin geforderte Geldstrafe in Höhe von fast 5000 Euro konnte der Mann nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Er wird sich darüber hinaus zudem wegen der exhibitionistischen Handlung sowie tätlichen Angriffs und Widerstands auf bzw. gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

