Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin tödlich verletzt

Viernheim (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (24.06.) kam es in Viernheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Fußgängerin wollte um 17:45 Uhr die Straßenbahngleise im Bereich der Schriesheimer Straße in südliche Richtung überqueren. Hierbei übersah sie die gerade von Weinheim kommende, einfahrende Straßenbahn. Der 60-jährige Straßenbahnführer gab noch ein Achtung-Signal ab und führte eine Notbremsung durch. Die Dame wurde von der Bahn erfasst, zwischen Triebwagen und Bahnsteigkante eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift. Hierbei wurde sie so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Straßenbahnführer erlitt einen Schock. Durch die Notbremsung wurde in der Bahn niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Schriesheimer Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt und der Straßenbahnverkehr eingestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Hierbei wurde auch eine Drohne eingesetzt. Die Sperrung der Straßenbahnstrecke in Richtung Mannheim konnte gegen 21:50 Uhr aufgehoben werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/96940312

