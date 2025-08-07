PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Anrufen mit vermeintlich erfolgreicher Gewinnspielteilnahme

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Die Polizei warnt vor Anrufen, bei denen Ihnen vorgegaukelt wird, dass sie bei einem Gewinnspiel eine hohe Geldsumme gewonnen haben.

Eine 81-jährige Bielefelderin erhielt am Mittwochvormittag, 06.08.2025, einen Anruf von einer Frau, die behauptete, dass die Bielefelderin bei einem Gewinnspiel 41000 Euro gewonnen habe. Für die weiteren Modalitäten würde sich später ein namentlich benannter Mitarbeiter bei ihr melden. Mittags meldete sich der angekündigte Anrufer und erklärte der Bielefelderin, dass sie für den Erhalt des Gewinns eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro begleichen müsse. Dies solle in Form von gekauften Gutscheinkarten inklusive deren Kassenbelegen erfolgen.

Die Bielefelderin erkannte den Betrugsversuch und suchte eine Polizeidienststelle zwecks Anzeigenerstattung auf.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

