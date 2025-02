Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Betrug

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (25.02.2025) kam es zu zwei Betrugsdelikten in der in der Annastraße und am Rathausplatz.

Zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr bat ein bislang unbekannter, männlichen Täter zwei junge Männer um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Ein 28-Jähriger bemerkte den Betrug und ging weiter, ein 22-Jähriger gab dem Täter 200 Euro. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam nie beim 28-Jährigen an.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 30 Jahre, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare

Die Polizei ermittelt nun in oben genannten Fällen wegen Betrugsdelikten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Um sich vor diesen zu schützen rät die Polizei Schwaben Nord: - Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell