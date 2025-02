POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montagabend (24.02.2025) bedrohte und beleidigte ein 46-jähriger Mann einen 18-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 am Königsplatz. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen 20.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige den 18-Jährigen in der Straßenbahn mit einem Messer bedrohe und diesen beleidige. Die Polizeibeamten trafen den Mann noch in der ...

