Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508046

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Sonntag, 10. August 2025, bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 16 Uhr in Ratingen einen grauen Ford Fiesta, der auf der Industriestraße durch ungewöhnliche Fahrmanöver auffiel. Die herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten konnten den abgestellten und stark beschädigten Ford kurz darauf auffinden und den Halter an seiner Wohnanschrift antreffen. Dieser war alkoholisiert und gab an, das Auto gefahren zu haben. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des 67-Jährigen sicher.

Aufgrund der Schäden am Ford besteht der Verdacht, dass das Auto in mindestens einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht verwickelt war.

Die Polizei fragt:

Wer hat einen Unfall durch den grauen Ford Fiesta beobachtet oder ist Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden?

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell