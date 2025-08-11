PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise - 2508044

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise - 2508044
  • Bild-Infos
  • Download

Velbert (ots)

Am Sonntag, 10. August 2025, kam es in Velbert in der Innenstadt zum Brand eines Baucontainers.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:50 Uhr brannte am Chatelleraultweg der mit Bauschutt gefüllte Container. Da er unmittelbar vor dem Einkaufszentrum "Stadtgalerie Velbert" stand, wurde durch das Feuer auch deren Fassade beschädigt. Die Fensterfront wurde verrußt und es kam zu Sprüngen im Glas.

Die von einem aufmerksamen Zeugen herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Schaden von geschätzt 6.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat am Sonntag gegen 16 Uhr Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben zur Brandursache machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946 - 6110 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren