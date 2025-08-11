POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise - 2508044
Velbert (ots)
Am Sonntag, 10. August 2025, kam es in Velbert in der Innenstadt zum Brand eines Baucontainers.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 15:50 Uhr brannte am Chatelleraultweg der mit Bauschutt gefüllte Container. Da er unmittelbar vor dem Einkaufszentrum "Stadtgalerie Velbert" stand, wurde durch das Feuer auch deren Fassade beschädigt. Die Fensterfront wurde verrußt und es kam zu Sprüngen im Glas.
Die von einem aufmerksamen Zeugen herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Schaden von geschätzt 6.000 Euro.
Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:
Wer hat am Sonntag gegen 16 Uhr Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben zur Brandursache machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946 - 6110 jederzeit entgegen.
