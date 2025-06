Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mutmaßlicher Dieb bei Grenzkontrolle gestellt

Olbernhau (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gestern Abend (12.06.2025) gegen 22:20 Uhr am Grenzübergang Olbernhau/Brandau einen 26jährigen tschechischen Staatsangehörigen, welcher fußläufig die Grenze in Richtung Tschechien überqueren wollte.

Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist. Daraufhin entschieden sich die Beamten eine Nachschau in seinen zwei mitgeführten Beuteln durchzuführen. Dabei stellten sie mehrere Sportbekleidungsartikel der Marke Adidas mit Preisschild sowie eine original verpackte JBL Musikbox fest. Einen Eigentumsnachweis bzw. Kaufbeleg konnte der 26-Jährige nicht vorweisen.

Aufgrund des Verdachts des Diebstahls wurden zuständigkeitshalber die Kollegen der Landespolizei Marienberg informiert. Diese gaben an, dass am Nachmittag ein Diebstahl in einem Sportgeschäft gemeldet wurde. Die Kollegen der Landespolizei kamen vor Ort und übernahmen den Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell