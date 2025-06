Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kühe behindern Bahnverkehr zwischen Pockau-Lengefeld und Neuhausen

Pockau- Lengefeld/ Neuhausen (ots)

Am 5. Juni 2025 um 07:45 Uhr wurde die Notfallleitstelle der DB AG über eine Zugkollision mit einer Kuh im Bereich des Haltepunkt Floßmühle, auf der Bahnstrecke Pockau- Lengefeld nach Neuhausen informiert.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begaben sich sofort zum Ereignisort, auch ein Hubschrauber der Bundespolizei, der für einen Grenzüberwachungsflug eingesetzt war, überflog die Strecke.

Es konnten zwei Kühe im Gleisbereich in der Nähe vom Haltepunk Floßmühle festgestellt werden. Am Zug wurden leichte Beschädigungen in Form von Kratzern festgestellt.

Die Besitzerin konnte die Kühe sichern, es konnten keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden.

Der Zug konnte nach Freigabe des Notfallmanagers der DB seine Weiterfahrt aufnehmen, Fahrgäste wurden nicht verletzt.

