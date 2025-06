Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei pfändet über 1500 Euro am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 1. Juni 2025 um 15:30 Uhr einen bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, das gegen den 43 Jahre alten Mann ein Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Kassel vorliegt. Der Mann musste über 1500 Euro als Pfändung bezahlen um in das Bundesgebiet einreisen zu können.

Bereits am 31. Mai 2025 um 00:30 Uhr wurde ein Slowake am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig.

Nachdem der 48jährige Mann von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gefahndet wurde, konnte ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Straßenverkehrsgefährdung festgestellt werden.

Die geforderte Geldstrafe von über 1700 Euro konnte er nicht aufbringen, er wurde in die Justizvollzuganstalt Zwickau gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell